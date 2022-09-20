Нью-Йорк, США, , 22:47 — REGNUM Сербия старается сохранить «весьма приличные» отношения с Российской Федерацией и отличные отношения с Китаем, и это единственная политика, которую может вести Белград. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 20 сентября в Нью-Йорке, на полях заседания ГА ООН.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Так Вучич ответил на вопрос журналистов, какие он видит возможности для расширения сотрудничества между Сербией и США. По словам президента Сербии, эти возможности лежат в плоскости поисков компромиссных решений по некоторым открытым вопросам.

«Это касается прежде всего Косово и Метохии, где наши мнения расходятся. Но мы можем усиливать наше экономическое сотрудничество, усиливать присутствие американских компаний в нашей стране. Чтобы они были заинтересованы в стабильности и безопасности Сербии. Это очень важно для нас, так же, как и сохранение весьма приличных отношений с Российской Федерацией и отличных отношений с Китаем», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что из-за Косово и Метохии Сербия может придерживаться только «собственной стороны» и вести рациональную и ответственную политику.

Напомним, что Вучич в Нью-Йорке также заявил о том, что ожидает дальнейшего обострения отношений между США с одной стороны и России и Китая с другой.