Приштина, Сербия, 20 сентября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В косовском оппозиционном Альянсе за будущее Косово 20 сентября поприветствовали решение премьер-министра Косово Альбина Курти назначить албанского политика из Сербии Ардиту Синани своей советницей по Прешево, Медведже и Буяновацу.

Foreign and Commonwealth Office Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в партии поприветствовали присоединение правительства Курти к традиционной практике официального сотрудничества с албанскими политиками из Центральной Сербии и напомнили, что министром юстиции Косово ранее был выходец из Прешево Селим Селими.

В Альянсе заявили, что «албанцы никогда не должны быть в раздорах между собой, наоборот, правительство должно направлять помощь и проявлять особую заботу о муниципалитетах Прешево, Медведжи и Буяновац, как во времена правительства Рамуша Харадиная».