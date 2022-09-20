Скопье, , 22:42 — REGNUM Министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши 20 сентября анонсировал новую встречу с болгарским коллегой по вопросу об установлению закупочной цены на электроэнергию.

Электричество 99px.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик также намерен посетить Турцию совместно с главой системы электроснабжения Северной Македонии Васко Ковачевски и главой национального управления источников электроэнергии Байрамом Реджепи.

По словам Бектеши, он оптимистично смотрит на перспективы заключения энергетического соглашения с Болгарией в период мирового газового и энергетического кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии обвинили Северную Македонию в неготовности к переменам

Читайте развитие сюжета: В Албании запретили публикацию данных, выложенных хакерами