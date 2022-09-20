Скопье, 20 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши 20 сентября анонсировал новую встречу с болгарским коллегой по вопросу об установлению закупочной цены на электроэнергию.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик также намерен посетить Турцию совместно с главой системы электроснабжения Северной Македонии Васко Ковачевски и главой национального управления источников электроэнергии Байрамом Реджепи.

По словам Бектеши, он оптимистично смотрит на перспективы заключения энергетического соглашения с Болгарией в период мирового газового и энергетического кризиса.