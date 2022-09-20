Париж, , 22:26 — REGNUM 24-летний фланговый защитник итальянского футбольного клуба «Милан» Тео Эрнандес не сможет сыграть за национальную сборную Франции в сентябрьских матчах из-за травмы. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба «россонери».

Матч между сборными Франции и Хорватии Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сентябре сборная Франции сыграет с командами из Дании и Австрии в рамках группового этапа Лиги Наций УЕФА 2022/23. На данный момент подопечные Дидье Дешама с двумя набранными очками занимают четвертое место в турнирной таблице группы.

По информации источника, Тео Эрнандес принял участие в семи турах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также защитник получил три желтые карточки.