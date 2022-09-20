Тирана, , 22:28 — REGNUM В управлении ООН по наркотикам и преступности назначили гражданку России Наиду Чамилову главой главой филиала этого агентства ООН в Албании.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi 20 сентября, Чамилова посетила Тирану две недели назад и направилась в Грузию, где находится до сих пор.

Чамилова работает в управлении ООН по наркотикам и преступности с 2016 года, в 1985 году получила педагогическое образование в Дагестане, затем переехала в Москву, где провела большую часть жизни.

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