Москва, , 21:38 — REGNUM Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал решение прокомментировал решение 20-летнего центрального защитника московского «Динамо» выступать за сборную Грузии.

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«В молодежную сборную Сазонов рассматривался. В основную лично мной — нет. Я воспринял спокойно эту новость», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Саба Сазонов принял решение выступать за национальную сборную Грузии по футболу. Футболист также имел на руках предложение о выступлении за сборную России.

В текущем сезоне Сазонов принял участие в десяти матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.