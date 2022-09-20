Бухарест, 20 сентября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Мэрия столицы Румынии объявила о планах существенно ограничить передвижение по городу транспортных средств, уровень шума двигателей которых «не соответствует европейским нормам». Об этом 20 сентября сообщает румынский телеканал Digi24.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На мотоцикле

Новые санкции коснутся автомобилей, автобусов, тракторов и мотоциклов, производящих шум выше 95 децибелов. Эти виды транспорта смогут выезжать на городские улицы с 8:00 до 21:59 по местному времени.

Комментируя нововведение, глава города Никушор Дан сказал: «Бухарест является столицей европейского государства, мы должны соблюдать правила проживания в ЕС». В ближайшее время инициатива будет вынесена на всеобщее обсуждение.

Напомним, сегодня в Бухаресте так называемым «европейским нормам шумоизоляции» не соответствует более 45% транспортных средств.