Бухарест, 20 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении обратиться к руководству Евросоюза с просьбой предоставить официальному Бухаресту дополнительные средства на выплаты пенсий и пособий румынским гражданам. Об этом 20 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В течение ближайших нескольких дней премьер-министр Румынии Николае Чукэ проведет в Брюсселе переговоры с главой Еврококомиссии Урсулой фон дер Ляйен о новом транше европейских кредитов.

Николае Чукэ «Мы намерены реализовать программу соцобеспечения малоимущих жителей Румынии, и для этого готовы на любые условия ЕК».

Напомним, ранее Румыния получила кредит ЕК на общую сумму в $2,5 млрд. Средства были выделены Брюсселем из ежегодных взносов Бухареста в казну Евросоюза.