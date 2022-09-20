Рим, 20 сентября 2022, 21:13 — REGNUM Заявления итальянских либералов о том, что правые партии якобы выступают против ЕС, не соответствуют действительности, заявила 20 сентября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.
«Мы вовсе не против Евросоюза. Просто мы за более эффективный Евросоюз», — отметила она.
Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.