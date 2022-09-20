Рим, , 21:07 — REGNUM Победа правых на выборах в Италии может привести к «маргинализации» страны в Евросоюзе, заявил 20 сентября лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте #G7Charlevoix

Демократии в Италии ничто не угрожает, но дружба итальянских правых с премьером Венгрии Виктором Орбаном и польскими консерваторами являются «политическим риском», полагает Конте.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.