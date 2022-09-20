Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Netflix опубликовал тизер мультсериала Sonic Prime. Об этом сообщает портал Collider.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

В тизере Соник сражается с Доктором Эггманом и Шэдоу, пытаясь спасти собственный мир от разрушения. Премьера шоу намечена на зиму 2023 года.

Напомним, производством Sonic Prime занимаются студии WildBrain Studios, SEGA и Man Of Action. Ожидается, что первый сезон мультсериала будет состоять из 24 эпизодов.

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