Вашингтон, 20 сентября 2022, 20:21 — REGNUM Netflix опубликовал тизер мультсериала Sonic Prime. Об этом сообщает портал Collider.
В тизере Соник сражается с Доктором Эггманом и Шэдоу, пытаясь спасти собственный мир от разрушения. Премьера шоу намечена на зиму 2023 года.
Напомним, производством Sonic Prime занимаются студии WildBrain Studios, SEGA и Man Of Action. Ожидается, что первый сезон мультсериала будет состоять из 24 эпизодов.
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