Вашингтон, 20 сентября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Netflix опубликовал тизер мультсериала Sonic Prime. Об этом сообщает портал Collider.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

В тизере Соник сражается с Доктором Эггманом и Шэдоу, пытаясь спасти собственный мир от разрушения. Премьера шоу намечена на зиму 2023 года.

Напомним, производством Sonic Prime занимаются студии WildBrain Studios, SEGA и Man Of Action. Ожидается, что первый сезон мультсериала будет состоять из 24 эпизодов.