Нижний Новгород, , 20:00 — REGNUM В Нижегородской области завершается уборочная кампания — аграрии уже собрали 1,7 млн тонн зерновых с 96% ранее засеянных площадей. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 20 сентября.

Уборка пшеницы

Это на 500 тысяч тонн или на 41,6% больше прошлогоднего показателя.

Отмечается, что региону уже удалось превысить план по урожаю пшеницы и других зерновых культур на 20%.

Поскольку Нижегородской области удалось закрыть внутренние потребности по зерновым, то часть урожая будет отправлена на реализацию в другие регионы России или продана за рубеж.

ИА REGNUM напоминает, что в 2022 году 640 тысяч гектаров полей в Нижегородской области засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами. Отметим, что в 2021 году урожай зерновых в регионе составил 1,2 млн тонн, а в 2020 году — 1,6 млн тонн, что стало рекордом за последние 30 лет.