Москва, , 19:48 — REGNUM В России появилась киберспортивная медийная лига, инициаторам которой выступил холдинг Metacorp при участии Федерации компьютерного спорта города Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 сентября в пресс-службе ФКС Москвы.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Лига получила название Esports Media League (EML). Проект стартует уже этой осенью турниром по дисциплине CS: GO с призовым фондом 10 млн рублей. В первом сезоне EML соберутся восемь команд, каждая из которых будет состоять из двух селебрити, одного стримера, стримера с высокими навыками в шутерах, а также одного профессионального киберспортсмена и запасных игроков.

Среди тех, кто подтвердил свое участие — Егор Крид, Buster, Дава, T-killah, Volodya XXL, Алексей Столяров, Супер Стас и другие.

ИА REGNUM напоминает, что медийный спорт в России зародился с медиафутбола. Первые шаги были сделаны ещё в 2017 году, когда журналист Василий Уткин начал снимать сериал про команду Любительской футбольной лиги «Эгриси», и в тот же период идеоблогеры-геймеры объединились в команду 7F United и стали снимать футбольные челленджи.

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