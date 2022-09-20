Париж, , 19:31 — REGNUM Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике прокомментировал невызов 36-летнего центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамоса в национальную команду на сентябрьские матчи группового этапа Лиги Наций УЕФА 2022/23.

Серхио Рамос Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Меня всегда критиковали, с этим нет проблем. Каждый раз после объявления состава сыпятся вопросы о том или ином футболисте, не попавшем в список. Я могу говорить о Рамосе, но я включил в этот список из 25 игроков лучших на данный момент. Я готов слушать, смотреть, анализировать. Рамос выступал за сборную, я его знаю, он знает мне. Вне всяких сомнений, он может вернуться в команду. Двери в сборную не закрыты ни для одного испанского футболиста», — цитирует Энрике издание COPE.

В текущем сезоне Серхио Рамос принял участие в 11-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.