Москва, , 19:09 — REGNUM В общей сложности Cosmoscow 2022 посетило более 24 тыс. гостей, что стало рекордом для ярмарки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября сообщили в пресс-службе мероприятия.

Cosmoscow - 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

В рамках Cosmoscow 2022 72 галереи из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги и Владивостока представили более 1,6 тыс. произведений современного искусства. Гости мероприятия стали участниками 24 событий дискуссионной программы на самые разные темы: от текущего состояние арт-рынка до безопасности цифровых художников в NFT.

Продажи ярмарки за время её работы с 15 по 17 сентября оказались соизмеримы с показателями прошлых лет. В топ-3 самых дорогих работ попали произведения Александра Косолапова («Голубая икра» — 3,85 млн рублей), Грега Гормана («Грейс Джонс в шляпе. Лос-Анджелес» — 2,73 млн рублей) и Игоря Скалецкого («Ворсейшество» — 1,87 млн рублей).

Добавим, что ярмарка в Гостином дворе уже закрылась. Однако Cosmoscow Online продолжит свою работу до 25 сентября включительно.

Читайте ранее в этом сюжете: В сентябре пройдёт Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow