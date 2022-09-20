Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков прокомментировал недопуск национальной команды к участию на чемпионате Европы 2024 года.

Александр Кержаков Andrescarrasco.msp.pe

«Предпосылок к другому решению и не было. Это все очень печально для поколения футболистов этих больших двух турниров. Даже если мы будем принимать участие в следующем отборочном цикле, то это будет минимум через четыре года. Многие футболисты уже не смогут принять участие. Не считаю это отстранение поводом для того, чтобы посмотреть в сторону Азии. Мы всегда играли под эгидой УЕФА, входим в состав европейских сборных. Но это лишь мое мнение. Остается только надеяться, что нас вернут в Европу как можно раньше», — цитирует Кержакова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что сборная России не была допущена к участию в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, которая состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).