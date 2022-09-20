Берлин, 20 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Германия не примет референдумы освобожденных регионов бывшей УССР и республик Донбасса о воссоединении с Россией, заявил 20 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

Об этом он заявил в Нью-Йорке, прибыв на Генеральную Ассамблею ООН.

«Россия должна вывести свои войска. [Киевский режим] имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем [киевский режим] в этом», — сказал Шольц.

«И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием мирового сообщества», — добавил канцлер ФРГ.