Вашингтон, 20 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Российские активы, заблокированные в США, хотят разрешить конфисковывать «в пользу Киева», говорится в опубликованном 20 сентября заявлении представителя американского минюста Эндрю Адамса.

Pixabay.com Конгресс США

Адамс, возглавивший рабочую группу минюста по выявлению и аресту «незаконных» российских активов, заявил, что просьба разрешить американскому финансовому ведомству конфискацию таких активов направлена в Конгресс.

Если американские законодатели примут такое решение, это сделает возможной передачу Киеву «доходов, полученных от конфискованного имущества» представителей бизнеса РФ. Деньги предлагается направить «на возмещения вреда, причинённого российской агрессией».

Однако это не так просто: в США нужно тогда вносить изменения в законодательство в той его части, которая регулирует использование властями конфискованных средств.

Пока группа Адамса, в частности, выявляет физических и юридических лиц, помогающих России «обойти американские законы об экспортном контроле».