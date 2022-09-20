Москва, 20 сентября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В России откроют специальные участки, на которых жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах о воссоединении с исторической родиной. Об этом РИА Новости 20 сентября сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

По его словам, значительная часть населения с этих территорий была вынуждена переехать в Россию. Подобный механизм даст им возможность проголосовать по вопросу воссоединения их государств и регионов с исторической родиной.

«Будет оказана помощь в организации избирательных участков на территории России, где на сегодняшний день немало людей, вынужденных уехать с территории [б. УССР], и у них должна быть возможность проголосовать, и мы такую возможность нашим коллегам поможем создать», — сказал Булаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях принято решение провести референдумы о воссоединении с Россией 23–27 сентября 2022 года.