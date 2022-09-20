Мурманск, , 17:26 — REGNUM Годовая инфляция в Мурманской области в августе этого года замедлилась до 15,82% после 16,18% в июле. Об этом сообщает региональное отделение СЗ ГУ Центробанка России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В регуляторе объясняют, что замедление инфляции обусловлено увеличением предложения на ряд непродовольственных товаров и услуг, укреплением рубля в предыдущие месяцы и сдержанной потребительской активностью.

Среди непродовольственных товаров особенно скорректировалась стоимость смартфонов, телевизоров, бытовой техники и компьютеров. Помимо охлаждения спроса, они стали доступнее благодаря механизму параллельного импорта.

«Из-за ограничений на экспорт увеличилось предложение пиломатериалов и нефтепродуктов на внутреннем рынке, эффект виден на ценниках — рост цен на стройматериалы и бензин замедлился», — цитирует пресс-служба управляющего местным отделением Банка России Юрия Железняка.

Как сообщало ИА REGNUM, в России годовая инфляция замедлялась четвёртый месяц подряд и в августе 2022 года составила 14,3%.