Москва, , 08:46 — REGNUM В России годовая инфляция замедлялась четвёртый месяц подряд и в августе 2022 года составила 14,3%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка РФ «Динамика потребительских цен».

Инфляция Pixabay.com

Потребительские цены в августе продолжили снижаться, но существенно меньшими темпами. Значительно затормозилось удешевление овощей, фруктов и непродовольственных товаров, особенно длительного пользования.

ЦБ РФ прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11-13%. А с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в России снижается уровень инфляции, а в западных странах наоборот растёт, заявлял президент Владимир Путин.

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