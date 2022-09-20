Донецк, , 17:03 — REGNUM Конституция ДНР в случае вхождения республики в состав России будет отредактирована, заявил 20 сентября глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

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Он отметил, что в случае проведения референдума, поддержки гражданами ДНР вхождения в состав России, а затем в случае одобрения со стороны Москвы, «конституция потом будет адаптирована с учетом Конституции Российской Федерации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении с Россией пройдёт в ДНР 23- 27 сентября.

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