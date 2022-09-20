Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге самолёты будут летать в ещё один город Туниса. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Рейсы будет обслуживать авиакомпания Nouvelair Tunisie. Самолёты будут напрямую летать на остров Джерба с 15 ноября 2022 года. Перевозка пассажиров будет осуществляться на борту самолетов Airbus A320.

Авиарейсы будут осуществляться раз в десять дней. Запуск полётов производится в рамках совместной туристической программы с оператором «Экспресс Тур». Отметим, что ранее авиакомпания запустила прямые рейсы из «Пулково» в город-курорт Монастир.

Напомним, что из «Пулково» также будут отправляться самолёты по дополнительному авиасообщению с Казахстаном. Жители и гости Петербурга смогут прилететь в Астану и Актау.