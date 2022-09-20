Брянск, , 16:32 — REGNUM В Брянске три котельные ещё не начали подавать теплоноситель в жилые дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе администрации города.

Котельная Rostov-gorod.ru

В котельной на улице Станке Димитрова при запуске оборудования вышел из строя насос. Новый уже приобрели, коммунальщики планируют начать подачу тепла к концу этого дня.

На улице 2-й Почепской идёт передача котельной из муниципальной собственности в ведение ГУП «Брянсккоммунэнерго».

С собственниками третьей котельной, ведомственной, на улице О. Кошевого, сейчас проводится работа с привлечением прокуратуры.

В целом, тепло получают 100% учреждений образования и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Брянске в 2022 году начался 13 сентября.