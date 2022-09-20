Кабул, 20 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Крупнейший наркоторговец Афганистана Хаджи Башир Нурзай был освобождён из американской тюрьмы и 19 сентября в аэропорту Кабула передан властям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В аэропорту его встречали Абдулхак Васик, начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и группа сотрудников его ведомства. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США На свободе

Фотографии, опубликованные радикалами в социальных сетях, показывают, что Нурзай также встречался с Амир Ханом Моттаки, министром иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сторонники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поздравляют друг друга с освобождением Хаджи Башира и высоко оценивают усилия радикалов в этом вопросе. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что он был освобождён в обмен на американского ветерана Марка Фририкса.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили Марка Фририкса в 2020 году и неоднократно выражали желание обменять его на Хаджи Башира Нурзая.

Арест назвали большой победой

Башир Нурзай использовал доходы от контрабанды наркотиков для оказания финансовой и военной поддержки движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В апреле 2005 года американские власти объявили об аресте в Нью-Йорке Хаджи Башира Нурзая, одного из крупнейших наркоторговцев Афганистана. В то время официальные лица США назвали этот арест «крупной победой» в борьбе с торговлей наркотиками.

Американские власти обвинили Нурзая в попытке переправить в Америку наркотики на сумму 50 миллионов долларов. После ареста его судили в несколько этапов и в итоге 30 апреля 2009 года приговорили к пожизненному заключению, и до сих пор он находился в заключении в США. Его апелляция была дважды отклонена в 2013 году.

Когда стало известно о его освобождении и возвращении в Афганистан, многие официальные лица и сторонники движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали его последним гражданином Афганистана, освобождённым их тюрьмы Гуантанамо. Но Нурзай отбывал срок не в Гуантанамо, а в одной из американских федеральных тюрем за торговлю наркотиками.

Мулла Абдул Гани Барадар, теперь вице-премьер правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2020 году в ходе переговоров в Дохе попросил бывшего госсекретаря США Майка Помпео освободить Хаджи Башира Нурзая.

После освобождения он должен был стать членом переговорной группы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но США освободили ряд наиболее важных членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и они приехали в Доху в качестве членов этой переговорной группы.

В январе 2022 года в журнале Foreign Policy со ссылкой на информированные источники, появилась статья о том, что лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказали давление на Вашингтон, чтобы тот освободил Башира Нурзая в обмен на Марка Фририкса. Фририкс, который также является ветераном ВМС США, был похищен в январе 2020 года, когда работал на строительных проектах в Афганистане.

Согласно статье, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также угрожали Соединённым Штатам, что, если Нурзай не будет освобождён, они не позволят выехать десяткам тысяч афганских граждан, которых Соединённые Штаты хотели вывезти из Афганистана.

Стив Брукинг, бывший британский чиновник и специальный советник миссии ООН в Афганистане, говорит что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил Соединённым Штатам: «Если вы не выполните наши требования, мы продолжим удерживать Фририкса, а также не допустим отъезда тысяч людей, которых США хотят эвакуировать».

Между тем, некоторые источники сообщили, что США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились два года назад в ходе нескольких встреч с муллой Барадаром, в то время главой офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, об освобождении Башира Нурзая.

Как сообщили источники, знакомые с переговорами специального представителя США по Афганистану Тома Уэста, вопрос об обмене пленными поднимался и на ноябрьской встрече двух сторон в Дохе.

Журнал добавил, что вопрос об освобождении Нурзая был поднят во время переговоров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с предшественником Уэста Залмаем Халилзадом. Бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности Афганистана сказал, что Халилзад не хотел «усложнять» переговоры, включив в него освобождение Фририкса.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Хаджи Башир и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Хаджи Башир Нурзай сражался против бывшего Советского Союза с 1979 по 1989 год, а позже помог мулле Мохаммаду Омару основать движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Говорят, что он был одним из людей, близких к мулле Омару, и имеет большое влияние в племени нурзай из пуштунского племенного объединения дуррани в южных провинциях Афганистана.

В течение многих лет он финансировал военные операции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно на юге Афганистана, и говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволили ему расширить свой наркобизнес в обмен на финансовую поддержку.

С 1990 года занимался наркоторговлей и контролировал маковые плантации и лаборатории по производству наркотика в Афганистане и Пакистане.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они оказали давление на американцев, чтобы они освободили Нурзая в обмен на Марка Фририкса, похищенного в январе 2020 года, и вот обмен состоялся. Также есть сообщения о том, что «Кандагарская фракция» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с расширением своего влияния на юге Афганистана имеет прямое отношение к освобождению Нурзая, и достигла договорённости с американской стороной по этому поводу.

Америка освободила Хаджи Башира Нурзая на фоне обострения своих отношений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после гибели лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в результате атаки американского беспилотника в Кабуле.

Связи Нурзая с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), его дружба с муллой Мухаммадом Омаром, основателем движения, и то, что он соплеменник Хайбатуллы Ахундзада, нынешнего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хорошо известны. И Башир, и Ахундзада принадлежат к пуштунскому племени нурзай.

Отец Башира, Мохаммад Иса Нурзай, был известным наркоторговцем, который руководил несколькими фабриками по производству наркотиков.

Гретхен Питерс, американский журналист и автор книги «Семена террора», описала роль Нурзая как жизненно важную в подъеме движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1996 году и возрождении этой группировки после её подавления Соединёнными Штатами в 2001 году. Она описывает Нурзая как «главного сторонника муллы Омара», а также «ключевого лица, принимающего решения, и ведущего члена Совета Кветты».

Согласно статье Foreign Policy, Башир является главой племени нурзай в провинции Кандагар, численность которого, по оценкам, составляет около миллиона человек, и является частью племенного объединения дуррани, к которому принадлежат многие лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Журнал со ссылкой на свои афганские источники пишет, что возвращение Нурзая в Афганистан в то время, когда талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает опасность раскола на несколько групп, сражающихся за результаты своей победы, будет способствовать племенной сплочённости группировки.