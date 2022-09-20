Москва, 20 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Помимо официальной государственной позиции (в частности, турецкой), есть ещё и личные интересы владельцев и топ-менеджеров банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин, комментируя отказ двух банков в Турции обслуживать карты «Мир».

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

«Кто-то вложил на Западе серьезные деньги, в том числе и в недвижимость, у кого-то там учатся и работают дети.

Так что решение руководства двух из пяти ведущих банков Турции могут быть продиктованы мотивами, весьма далекими от интересов бизнеса.

В то же время следует понимать, что отказываясь от операций с картами системы «Мир», они наносят ущерб в первую очередь себе самим.

Российские туристы будут сотрудничать с другими банками или обменивать валюту уже в России, в конце концов, в Турции сейчас уже все шире распространяется практика расчетов в рублях.

Более того, если даже полностью запретить россиянам как-то расплачиваться в Турции, наибольший ущерб это нанесет именно турецкой экономике», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции два крупнейших банка — Is Bankasi и DenizBank — перестали обслуживать российские карты «Мир».

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