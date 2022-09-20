Москва, 20 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Возможности размещения ОФЗ позволят не тратить российскому правительству средства ФНБ в связи с возникновением дефицита бюджета. Об этом 20 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Government.ru Михаил Мишустин

«Доходы бюджета следующего года оцениваем суммой около 26 трлн рублей. В ней уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 трлн рублей, соответственно, дефицит бюджета составил 2% ВВП, или, в абсолютных цифрах, 3 трлн рублей», — заявил Мишустин.

«Закрыть его планируем преимущественно за счёт заимствований. На прошлой неделе, кстати, Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос — почти в два раза с половиной превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше», — указал он.