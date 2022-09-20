Таллахасси, США, 20 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Мигранты, отправленные губернатором американского штата Флорида Роном Десантисом самолетами в место проживания либеральной элиты США, пошли на этот шаг «добровольно», заявил сам глава Флориды 19 сентября в эфире Fox News.

Gage Skidmore Рон Десантис

«Это было явно добровольно, и вся остальная чепуха, которую вы слышите, просто не соответствует действительности», — сказал Десантис Шону Хэннити из Fox News. — А почему они не хотели идти, учитывая, где они были?»

По словам Десантиса, все мигранты, прилетевшие в Мартас-Винъярд на прошлой неделе, дали свое согласие и получили карты и номера различных служб в этом районе.

Ранее губернатора Флориды обвинили в вербовке группы из почти 50 мигрантов под ложным предлогом, когда он зафрахтовал два рейса из Техаса на остров Мартас-Винъярд в штате Массачусетс 14 сентября. Шериф округа Бексар, штат Техас, 19 сентября начал расследование перевозки Десантисом мигрантов из Сан-Антонио в Мартас-Винъярд. По словам шерифа, одному мигранту платили за вербовку остальных, которым обещали работу и другие льготы.

Тем не менее, Десантис отверг эти обвинения, заявив, что мигранты были готовы уехать после того, как они «были брошены, остались без крова и «оставлены на произвол судьбы» в Техасе».

«Они были в очень, очень плохой форме», — сказал ДеСантис на шоу Хэннити. — В Мартас-Винъярд есть вакансии. В Мартас-Винъярд есть жилье. Если бы они [руководство этого сообщества, в котором проживает либеральная элита США] соответствовали… тому, что они называют юрисдикцией-убежищем, они могли бы принять этих людей без проблем».

Полеты Десантиса в Мартас-Винъярд, по-видимому, были его первой попыткой доставить мигрантов в города, возглавляемые демократами, в знак протеста против иммиграционной политики президента Байдена. Помимо Десантиса, так поступают губернаторы еще двух штатов — губернатор Техаса Грег Эбботт и губернатор Аризоны Даг Дьюси. В общей сложности три губернатора с апреля отправили в Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк, Чикаго и Мартас-Винъярд около 13 тыс. мигрантов.