Джакарта, , 15:44 — REGNUM Министерство торговли Индонезии призывает все делегации стран G20 принять активное участие в сессии, охватывающей шесть приоритетных вопросов, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

«Основной повесткой дня нашей встречи была подготовка заявления министров G20 по вопросам торговли, инвестиций и промышленности. Мы надеемся, что все делегаты G20 смогут внести активный вклад в обсуждение шести приоритетных вопросов для ускорения восстановления экономики и преодоления глобальных экономических вызовов», — говорится в заявлении министерства торговли Индонезии.

Предстоит обсудить шесть приоритетных вопросов, а именно реформу Всемирной торговой организации (ВТО); роль многосторонней торговой системы в укреплении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР); а также реакцию торговли, инвестиций и промышленности на пандемию и архитектуру здравоохранения.