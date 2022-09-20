* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 15:43 — REGNUM В афганской провинции Газни арестованы пяти человек, обвинённые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в членстве в «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти люди были арестованы талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведкой в городе Газни два дня назад, и пока об их судьбе нет никакой информации.

Местные источники в Газни сообщают, что арестованные были «на вольных хлебах» и нигде постоянно не работали.

Следует отметить, что около месяца назад в городе Газни неизвестные вооружённые лица расстреляли представителя «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на улице прямо возле его дома.