Таллин, , 15:39 — REGNUM Рост общеевропейской межбанковской процентной ставки Euribor значительно увеличивает ежемесячные платежи по ипотечному кредиту в Эстонии. Об этом сообщил в своем блоге экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар.

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Он напомнил, что Еврибор, который был в минусе в течение нескольких последних лет и впервые достиг нуля в июне 2022 года, в настоящее время составляет 1,672%, а большая часть кредитов, выданных в Эстонии, привязана к Euribor. Процентная ставка по таким ипотечным кредитам обычно меняется два раза в год.

По данным Банка Эстонии, средний размер нового жилищного кредита за последние несколько лет в Эстонии составляет 100 000 евро, а срок кредита — 25–30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, это означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро по такому кредиту.

Согласно текущим ожиданиям участников рынка, шестимесячный Euribor уже к концу 2022 года вырастет до 2–2,5% и останется на уровне 2–3% в ближайшие годы. Для кредита вышеупомянутого размера и продолжительности это означало бы ежемесячный платеж по кредиту на 180 евро выше, чем при нулевом Euribor, сообщил экономист банка Эстонии.

В случае кредита, взятого на большую сумму, увеличение ежемесячного платежа также будет выше, отметил он.

Максимальный размер Euribor осенью 2008 года составлял 5,4%.