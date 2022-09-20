* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 20 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Местные источники в Западном Кабуле сообщили, что полиция 18-го округа безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Афганистана закрыла все кафе в этом районе. По словам местных жителей, когда радикалы закрывали ворота заведений, они избивали посетители. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Jaysin Trevino Закрыто

Источники сообщают, что 20 сентября были закрыты как минимум десять кафе в 18-м округе.

В последние годы в ряде афганских городов кафе стали местами для дискуссий и обмена мнениями между новым поколением. Во многих случаях культурные программы и чтения проводились в кафе.

С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабул прекратили работу многие культурные центры и кафе.