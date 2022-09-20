София, , 15:35 — REGNUM За последние два месяца средняя цена хлеба в Болгарии выросла на 30 процентов, что является рекордным показателем соответствующего сегмента экономики в новейшей истории страны. Об этом 20 сентября со ссылкой на распространенные в стране статистические данные сообщает софийский телевизионный канал NOVA ТВ.

Хлеб TiBine

Как утверждают болгарские эксперты, сложившаяся ситуация связана с ростом цен на муку, подсолнечное масло и энергоносители.

«Официальная София выделяет деньги на компенсацию возникших расходов, однако этих средств недостаточно», — говорится в сообщении профсоюзов отрасли.

Согласно официальной информации, сегодня в стране стоимость хлеба высшего сорта составляет 1,2 левов ($0,7). Многие болгары не располагают средствами для регулярного приобретения хлебобулочных изделий.