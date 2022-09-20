Москва, 20 сентября 2022, 15:17 — REGNUM Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян покинул расположение сборной России по футболу. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба национальной команды.
Причиной стала травма 19-летнего футболиста, которую он получил в матче с «Зенитом».
«Тренерским и медицинским штабами сборной команды принято решение не рисковать здоровьем футболиста и отпустить его в расположение клуба для восстановления и подготовки к дальнейшим матчам», — сказал старший врач команды Владимир Хайтин.
Таким образом, Захарян не сыграет в товарищеском матче со сборной Киргизии, который состоится в Бишкеке 24 сентября.
Читайте ранее в этом сюжете: Назван состав сборной России по футболу на матч с Киргизией