Москва, , 15:17 — REGNUM Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян покинул расположение сборной России по футболу. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба национальной команды.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Причиной стала травма 19-летнего футболиста, которую он получил в матче с «Зенитом».

«Тренерским и медицинским штабами сборной команды принято решение не рисковать здоровьем футболиста и отпустить его в расположение клуба для восстановления и подготовки к дальнейшим матчам», — сказал старший врач команды Владимир Хайтин.

Таким образом, Захарян не сыграет в товарищеском матче со сборной Киргизии, который состоится в Бишкеке 24 сентября.

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