Таллин, 20 сентября 2022, 15:10 — REGNUM Увеличение счетов за электроэнергию поставило в затруднительное положение крупные торговые сети Эстонии, которые рассматривают в качестве выхода из ситуации закрытие ряда своих магазинов. Об этом эстонскому радио Vikerraadio сообщил глава отдела бухгалтерского учета торговой сети Selver Кристьян Андерсон.
По его мнению, причиной таких действий станет превращение многих магазинов в убыточные объекты. Речь, в основном, идет о торговых точках, расположенных в сельской глубинке или небольших городках страны. «Сложно прогнозировать, насколько у кого-то хватит смелости и выдержки пережить это время. Существующие сети, скорее всего, новых продуктовых магазинов открывать не будут», — добавил Андерсон.
Сообщается, что с сентября 2022 года в целях экономии Selver сократил время работы некоторых магазинов: теперь они открываются на час позже и закрываются на час раньше. Также Selver начал раньше закрывать прилавки с горячей едой.
Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ также признал эстонским СМИ, что из-за высоких затрат на электроэнергию некоторые магазины их сети также сокращают часы работы.