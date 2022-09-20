Таллин, , 15:10 — REGNUM Увеличение счетов за электроэнергию поставило в затруднительное положение крупные торговые сети Эстонии, которые рассматривают в качестве выхода из ситуации закрытие ряда своих магазинов. Об этом эстонскому радио Vikerraadio сообщил глава отдела бухгалтерского учета торговой сети Selver Кристьян Андерсон.

В магазине Pixabay.com

По его мнению, причиной таких действий станет превращение многих магазинов в убыточные объекты. Речь, в основном, идет о торговых точках, расположенных в сельской глубинке или небольших городках страны. «Сложно прогнозировать, насколько у кого-то хватит смелости и выдержки пережить это время. Существующие сети, скорее всего, новых продуктовых магазинов открывать не будут», — добавил Андерсон.

Сообщается, что с сентября 2022 года в целях экономии Selver сократил время работы некоторых магазинов: теперь они открываются на час позже и закрываются на час раньше. Также Selver начал раньше закрывать прилавки с горячей едой.

Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ также признал эстонским СМИ, что из-за высоких затрат на электроэнергию некоторые магазины их сети также сокращают часы работы.