Донецк, 20 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Народный Совет ДНР принял закон о референдуме по вопросу вхождения в состав России. Глава республики Денис Пушилин объявил даты проведения голосования, сообщает 20 сентября ДАН.

Александр Полегенько ИА REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Пушилин в ходе чрезвычайного пленарного заседания пояснил, что законопроект «О референдуме по вхождению в состав РФ на правах субъекта РФ» закрепляет порядок проведения голосования и определения участков.

«Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума — с 23 по 27 сентября», — сказал глава ДНР.

Документ был единогласно поддержан в двух чтениях. Предполагается, что голосование пройдёт в смешанном формате: на избирательных участках и за их пределами.

Читайте также: Глава ЛНР подписал закон о референдуме