Москва, , 14:55 — REGNUM Специальная военная операция на территории б. УССР продемонстрировала высокую эффективность российского оружия. Об этом 20 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ОПК в Кремле.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность. Прежде всего, это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого», — заявил Путин.

По его словам, они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противнику, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизируя потери среди личного состава.

«Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. А это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы и то, что там есть против нас. Качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наше вооружение», — подчеркнул он.