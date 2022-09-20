Луганск, 20 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике референдум о воссоединении с Россией будет проводиться с 23 по 27 сентября. Об этом 20 сентября сообщил первый замглавы Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов.

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По его словам, референдум о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта будет проводиться с 23 по 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобождённых территориях бывш. УССР.