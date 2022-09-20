Брюссель, 20 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Российских граждан следует привлечь к ответственности за действия на территории б. УССР. С этой целью необходимо создать независимый трибунал. С таким предложением выступил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

«Мы выступаем за то, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что они сделали. И поскольку Россия и [б. УССР] не являются участниками Международного уголовного суда, возможно, было бы хорошей идеей поискать специальную юрисдикцию», — пояснил в интервью изданию Politico Боррель.

При этом глава дипломатии ЕС предпочёл не упоминать о военных преступлениях, совершаемых киевскими боевиками. Он также не уточнил, кого именно из российских граждан, по его видению, следует отдать под трибунал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии позволял себе и другие скандальные высказывания в адрес России. Так, 5 сентября Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о конкретных шагах против «фашистской России», не стал спорить с такой формулировкой в адрес РФ и повторил данный термин.

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Президент России Владимир Путин отметил, что глава европейской дипломатии использует очень странную риторику для своей должности. По его словам, он просто мелет языком, он большой специалист по этой части».

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Кроме того, в ходе визита в Киев глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожелал завершения боевых действий на территории бывш. УССР победой над Россией «на поле боя». После таких высказываний постпред России при ООН Василий Небензя назвал его чиновником, «вконец потерявшим дипломатические берега».