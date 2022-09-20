Южная Корея и Франция договорятся о сотрудничестве в сфере авиации
Сеул, 20 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. 20 сентября в столице Южной Кореи проходит Международная конференция по подтверждению лётной годности военных самолётов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).
В рамках мероприятия представители Южной Кореи и Франции подпишут соглашение о взаимном признании систем сертификации военных самолётов.
В управлении отметили, что это событие имеет важное значение для Южной Кореи, поскольку Франция признает южнокорейскую технологию сертификации самолётов.
Известно, что в 2016 году Южная Корея подписала аналогичное соглашение с США, а в 2019 году — с Испанией.
В ходе конференции представители Австралийского агентства безопасности военной авиации (DASA), Французского национального агентства авиационной безопасности (DSAE), а также представители США обсудят направления развития системы сертификации самолётов в эпоху цифровых технологий, а также вопросы международного сотрудничества.