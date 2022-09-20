Сеул, 20 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. 20 сентября в столице Южной Кореи проходит Международная конференция по подтверждению лётной годности военных самолётов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В рамках мероприятия представители Южной Кореи и Франции подпишут соглашение о взаимном признании систем сертификации военных самолётов.

В управлении отметили, что это событие имеет важное значение для Южной Кореи, поскольку Франция признает южнокорейскую технологию сертификации самолётов.

Известно, что в 2016 году Южная Корея подписала аналогичное соглашение с США, а в 2019 году — с Испанией.

В ходе конференции представители Австралийского агентства безопасности военной авиации (DASA), Французского национального агентства авиационной безопасности (DSAE), а также представители США обсудят направления развития системы сертификации самолётов в эпоху цифровых технологий, а также вопросы международного сотрудничества.