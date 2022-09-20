Минск, 20 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии 20 сентября рассмотрел апелляционную жалобу белорусских активистов движения «Бессмертный полк» на шестой отказ в государственной регистрации. Деятельность общественных объединений без госрегистрации запрещена.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Белоруссии

Учредители белорусского общественного объединения ранее безуспешно пытались получить государственную регистрацию в главном управлении юстиции Мингорисполкома. Городские чиновники рекомендовали им изменить название регистрируемой организации на «Родина помнит». Однако белорусские активисты международного движения «Бессмертный полк» выбрали название «Бессмертный полк Победы» и получили отказ в государственной регистрации.

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Формальным поводом для отказа ГУЮ Мингорисполкома стало указание минской фирмой в гарантийном письме на предоставление юридического адреса регистрируемой общественной организации предыдущего названия — «Бессмертный полк». Быстрое исправление в документе «Бессмертный полк» на «Бессмертный полк Победы» в коллегии ГУЮ Мингорисполкома сочли недостаточным основанием для признания гарантийного письма действительным документом для принятия решения о госрегистрации. Минский городской суд 30 июня занял сторону регистрирующего органа — его решение и оспаривали ныне белорусские общественники в Верховном суде.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы тремя судьями Верховного суда с участием двух представительниц ГУЮ Мингорисполкома (Ольги Драчан и Светланы Туз) и восьми участников со стоны учредителей ОО «Бессмертный полк Победы» прокурор Владимир Левданский выступил в пользу ответчика. Он поддержал ранее принятое Мингорсудом решение отказать общественной организации в государственной регистрации в связи с предоставлением заявителями «недействительного» гарантийного письма. Он предложил оставить решение суда предыдущей инстанции без изменений и отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

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