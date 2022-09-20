Таллин, 20 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум.

Domas Евро

Эстонию посетила главный европейский прокурор Лаура Кёвеши, которая руководит в странах-членах Евросоюза расследованиями финансовых преступлений, в том числе связанных с нецелевым использованием средств ЕС.

В интервью гостелевидению Эстонии ETV Кёвеши сообщила, что нет таких стран-членов ЕС, в которых бы не злоупотребляли с деньгами, полученными из Брюсселя. У сотрудников Европейской прокуратуры полно работы, потому что во всех странах ЕС идут те или иные расследования, а в некоторых странах, например, в Болгарии, их ведется сразу около сотни.

«Нет страны без коррупции, и нет страны, свободной от всех форм преступности», — сказала Кёвеши. По словам генерального прокурора, это не означает, что вся Европа насквозь коррумпирована.

Из 27 государств-членов ЕС к европейской прокуратуре присоединились только 22, включая Эстонию. Лаура Кёвеши хотела бы, чтобы все страны-члены были вовлечены в этот процесс, но решение должны принимать политики конкретной страны.

В частности, не присоединились Польша и Венгрия, где постоянно возникают проблемы с деньгами ЕС.

По словам европрокурора, злоупотребления с деньгами ЕС в основном происходят в случае всевозможных сельскохозяйственных субсидий, но они также случаются при строительстве инфраструктурных и других объектов, а также в системе здравоохранения.

Однако количество случаев нецелевого использования денег ЕС гораздо меньше, чем случаев мошенничества с НДС. Именно расследование таких мошенничеств занимает большую часть времени Европейской прокуратуры.

«Ежегодно Европа теряет 16 млрд евро из-за мошенничества с НДС. В одном случае мы установили, что преступная деятельность охватила 22 государства-члена, практически все государства-члены. В деле были замешаны более 4 000 фирм, в которых действовали очень хорошо связанные между собой преступные группировки. Такие дела мы и расследуем», — привела конкретный пример своей работы генеральный прокурор Евросоюза Лаура Кёвеши.