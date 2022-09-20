Владивосток, 20 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Во Владивостоке на базе Промышленного колледжа энергетики и связи открыли ресурсный учебно-методический центр, который будет работать над созданием в средних профессиональных образовательных учреждениях условий для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Sch498.mskobr.ru Ученики

Читайте также: Нацпроект поможет адаптировать инвалидов к успешному обучению

Приморский край получил грант из федерального бюджета на создание ресурсного учебно-методического центра. Проект реализуется в рамках развития и поддержки инициативных проектов по направлению инклюзивного образования.

Центр будет выполнять методическое и экспертное сопровождение системы инклюзивного профессионального образования, развивать эту систему в тесной связи с другими регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ — участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») в сотрудничестве в исследователями Невинномысского государственного гуманитарно-технического института (НГГТИ) разработали инновационную модель успешной организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, направленную на их социально-профессиональную адаптацию.