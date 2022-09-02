Ставрополь, , 17:01 — REGNUM Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ — участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») в сотрудничестве в исследователями Невинномысского государственного гуманитарно-технического института (НГГТИ) разработали инновационную модель успешной организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, направленную на их социально-профессиональную адаптацию. Подробности ИА REGNUM сообщили в Ассоциации поддержки научных исследований.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

Теоретическая значимость проведенного учеными СКФУ и НГГТИ исследования заключается в расширении научных представлений о технологии организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а практическая — в разработке и внедрении в деятельность государственного бюджетного профессионального учреждения «Ставропольский строительный техникум» (ГБПОУ ССТ) (г. Ставрополь, Россия) модели и технологии организации образовательной деятельности данной категории граждан, направленной на их социально-профессиональную адаптацию.

«Социально-профессиональная адаптация рассматривается нами, как фактическое приспособление обучающихся с ОВЗ и инвалидов к избранной ими социально-профессиональной среде в процессе их постоянного взаимодействия с внутренними и внешними элементами этой среды, взаимосоответствие собственных физических, психических, социальных, профессиональных возможностей и фактической готовности к самостоятельной, сознательной, целенаправленной социально-профессиональной деятельности, самореабилитации и самокоррекции, что и можно в целом назвать социально-профессиональной адаптацией», — пояснила представитель научного коллектива проекта, профессор кафедры педагогики, методологии и технологии образования психолого-педагогического факультета Северо-Кавказского федерального университета, доктор педагогических наук Людмила Филимонюк.

По её словам, научная новизна исследования заключается в разработке и апробации технологии организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, основанной на непрерывности этапов социально-профессиональной адаптации, начинающейся с профориентации, затем — образовательного процесса и постдипломного сопровождения.

При этом, каждый рассматриваемый этап обеспечивается педагогическим сопровождением. В результате показателями эффективности организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на этапе профориентации являются выбор специальности, поступление в учреждение среднего профессионального образования (СПО), в рамках образовательного процесса — общая и качественная успеваемость, активность участия в творческих и профессиональных конкурсах, а на этапе постдипломного сопровождения — трудоустройство, закрепление на рабочем месте.

«Объективным критерием оценки эффективности внедрения подсистемы профориентации абитуриентов с ОВЗ и инвалидов являлся выбор специальности, образовательного учреждения. В профориентационных мероприятиях Ставропольского строительного техникума приняли участие 68 человек, поступило в образовательную организацию 64 человека (94,1%), из них участниками профориентационных мероприятий являлись 58 человек (90,6%).

В ходе исследования нами также была разработана и реализована программа мониторинга универсальной безбарьерной среды, создаваемой в образовательной организации, в соответствии с показателями которой был проведен в форме анкетирования мониторинг удовлетворенности, показавший положительную динамику. Так на 1 курсе обучения он составил 39,60%, на 2 курсе — 48,20%, на 3 курсе — 68,90%, на 4 курсе 80,70%.

На основе объективных и субъективных критериев нами также была определена эффективность организации образовательного процесса, результаты которой говорят о снижении уровня тревожности исследуемой нами группы студентов», — отметила Людмила Филимонюк.

В результате опытно-экспериментального исследования учеными СКФУ и НГГТИ была разработана модель, обоснована структура процесса и комплекс условий успешной организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, направленной на их социально-профессиональную адаптацию.

В частности, в систему работы Ставропольского строительного техникума внедрено технологическое обеспечение организации образовательной деятельности исследуемой группы обучающихся, направленной и их социально-профессиональную адаптацию.

Разработана нормативно — правовая документация Центра инклюзивного и дистанционного обучения ГБПОУ ССТ, осуществляющего координацию и управление реализацией технологии организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов и ее педагогического сопровождения; созданы и внедрены в образовательный процесс техникума авторские программы «Самоопределение и профориентация учащихся», «Основы поиска работы и трудоустройства», адаптационные программы «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний».

Результат своей работы российские исследователи представят в рамках II Ежегодного международного научно-практического форума по проблемам устойчивого развития в цифровом мире: Человек. Экономика. Технологии. Социум (HETS 2022).

«Мое глубокое убеждение — в России уже произошли необратимые изменения во всех сферах жизни, которые невозможно остановить, направленные на позитивное отношение общества к людям с инвалидностью», — отметил председатель ВОИ Михаил Терентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, забота об инвалидах не просто улучшает их здоровье, но и делают жизнь проще и счастливее.

Программа развития вузов «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» — самая масштабная в истории России программа государственной поддержки российских университетов. 106 университетов, 5 из которых вузы творческой направленности, получили базовую часть гранта в размере не менее 100 млн рублей, 15 получили статус «Кандидат на участие в программе».

Читайте также: Ученые знают, как усовершенствовать производство термопластичных полимеров