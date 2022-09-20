Бухарест, 20 сентября 2022, 13:32 — REGNUM Правительство Румынии запретило вывоз за пределы страны распиленной (колотой) древесины. Об этом 20 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Дрова
Дрова
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Согласно официальной информации, это решение властей связано с необходимостью «сохранить запасы твердотопливных материалов страны в преддверии зимнего сезона.

«В Румынии более 3 миллионов домохозяйств отапливаются дровами или продуктами их переработки, — резюмировал румынский министр окружающей среды, водных ресурсов и лесов Танцош Барна. — Мы обязаны принять меры по недопущению возникновения дефицита дров и утечки стратегически важных ресурсов».

Кроме того, по некоторым данным, правящая коалиция планирует ограничить цену на кубометр древесной продукции в размере 500 леев ($100). Предполагается, что нововведение будет действовать на протяжении ближайшего полугода.