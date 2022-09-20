Ереван, 20 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Армении 20 сентября получили 95 тел военнослужащих убитых в ходе столкновений на границе с вооружёнными силами Азербайджана. Об этом агентству Newsarmenia сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.

ИА REGNUM Армения

Ранее в Азербайджане сообщили, что передали тела погибших через Международный комитет красного креста. Всего армянская сторона получила 127 тел убитых. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что есть сведения о 135 погибших.

Стоит отметить, что сообщений о передаче Арменией тел погибших азербайджанских военнослужащих не сообщалось. В Азербайджане сообщили, что в ходе боёв на границе с их стороны погибли 77 военнослужащих. Их имена обнародованы на сайте минобороны республики.

Стоит отметить, что в Азербайджане отрицают нападение на территорию Армении, а свои действия объясняют реагированием на «широкомасштабные провокации». При этом на армянской территории под обстрелы попали 36 населённых пунктов, сообщается, что пострадали 192 жилых дома и другие сооружения.