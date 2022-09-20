Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Короткие вертикальные видео в жанре «треш-контент», которые публикуют в социальных сетях, должны вызывать повышенную тревогу в обществе. Об этом 20 сентября заявила уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гаджет

Детский омбудсмен подчеркнула, что несовершеннолетние готовы на рискованные поступки ради таких роликов. Их появление, по её мнению, должно стать сигналом сверхтревоги. Митянина определила пути борьбы с «треш-контентом».

«Первое — это, конечно пропаганда, непримиримость. В Общественной палате мы об этом говорили, непримиримость общества к тому, что бесконтрольный интернет разрушает судьбы и жизни наших детей», — считает Митянина.

Уполномоченная по правам человека обращает внимание, что в такой ситуации нужно воспитывать и родителей. Также необходимо подключить к работе школьных педагогов. У детей должен быть доступ к альтернативному контенту, который транслирует таланты несовершеннолетних.

«До тех пор, пока единственной формой проведения свободного времени будет «нос в гаджете», мы будем получать суициды, противоправные поступки, наркоманию, ну и все те социальные больные темы, с которыми мы вынуждены работать», — заключила Митянина.