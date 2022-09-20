Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области стартовал отопительный сезон. Батареи в домах жителей 156 городских и сельских поселений девяти из 17 районов, а также в городе Сосновой Бор — тёплые, сообщил 20 сентября председатель областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев.

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По данным на утро 20 сентября, отопление подается в дома во всех поселениях Волосовского, Волховского, Гатчинского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов и в Сосновом Бору.

«Сегодня, 20 сентября, запланирован пуск тепла в Большедворском и Самойловском поселениях Бокситогорского района, Вилозском поселении Ломоносовского района, Выборге и Красносельском», — отметил Андреев.

Также в регионе решаются вопросы старта отопительного сезона в ряде оставшихся поселений. Так, до следующей недели из-за ремонта отложен старт отопительного сезона в городе Бокситогорск и поселке Ефимовском. Решается вопрос по снятию ограничений подачи электроэнергии на котельные в нескольких поселениях Волховского района. В Луге и Толмачево сейчас заключается договор теплоснабжения между заводом и теплосетевой организацией.

Добавим, что на встрече с депутатами Заксобрания Ленобласти 20 сентября губернатор Александр Дрозденко указал, что только 87% муниципалитетов Ленобласти включили предварительное протапливание.

«Остальным после 23 сентября прямая дорога в прокуратуру, и будете там объяснять, почему вовремя не включили отопление. Информацию в надзорное ведомство передаст комитет по ТЭК, в том числе на основании обращений жителей», — пообещал глава региона.